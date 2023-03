Ascolti tv, "Cinque minuti": crisi senza fine. Vespa non punge più

"Cinque minuti" di Bruno Vespa cala vertiginosamente negli ascolti tv

Già finito l’effetto “Cinque minuti”. La nuova striscia informativa condotta da Bruno Vespa e in onda nell’access prime time di Rai1 continua a calare negli ascolti portando a casa share sempre più bassi. Finora, il giornalista e storico volto di “Porta a Porta” era riuscito a non far cadere mai “l’asticella” sotto il muro psicologico del 20% di share.

Ma nell’appuntamento di ieri, giovedì 16 marzo, “Cinque minuti” ha toccato il risultato più basso dal suo debutto, registrando “solo” il 18% di share per un totale di 3,7 milioni di telespettatori.

Analizzando nel dettaglio i risultati degli ultimi episodi, è possibile notare un’evidente e continuo calo degli ascolti del nuovo programma di Vespa. Partendo da venerdì 10 marzo, “Cinque minuti” ha intrattenuto 4,4 milioni di persone da casa registrando il 22,1% di share. Nel successivo appuntamento andato in onda lunedì 13 marzo, invece, Vespa ha portato a casa il 21,7% di share con 4,5 milioni di spettatori.

Stesso discorso per martedì 13 marzo, in cui la striscia informativa non è riuscita ad andare oltre al 21,1% di share con un seguito di 4,4 milioni di persone. Il secondo risultato peggiore per “Cinque minuti” è giunto invece mercoledì 15 marzo, arrivando a toccare il 20,1% perdendo ben 1 punto di share. E, infine, come anticipato prima, il “crollo” di ieri, giovedì 16 marzo.

Quel che sembra è che, in realtà, “Cinque minuti” è soltanto un “Porta a porta” in pillole, registrato tra l’altro in un angolo dello stesso studio. Dunque nemmeno in diretta. Cosa che, per un programma che dovrebbe “raccontare l’Italia” in circa cinque minuti di tempo, potrebbe far perdere valore.