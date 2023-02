Meloni prima ospite dei "5 minuti" di Vespa, la nuova striscia informativa dopo il Tg1. Anticipazioni

Giorgia Meloni ospite di Bruno Vespa a "Cinque minuti", la nuova striscia informativa in onda su Rai1

Vespa parte col botto. Al via oggi, lunedì 27 febbraio, dopo il Tg1 delle 20, la nuova striscia informativa di Bruno Vespa. E come primo ospite, chi se non meglio del presidente del Consiglio in persona, Giorgia Meloni? "Si parte con la premier perché da tradizione quando do il via ad un nuovo programma invito sempre il presidente del Consiglio" , ha spiegato lo storico conduttore di Porta a Porta.

"Mi ha molto colpito la sua visita a Kiev, perché penso che abbia rafforzato la prospettiva politica di sostegno all'Ucraina", continua. "Mi farebbe piacere che tutti i leader facessero una visita in Ucraina, perché certe cose bisogna toccarle con mano: quando le vedi da vicino non resti certo indifferente. Giuseppe Conte verrà la settimana prossima e con Stefano Bonaccini, se sarà eletto segretario del Pd, abbiamo un appuntamento poco più avanti".

Ma come sarà strutturato il nuovo programma in onda su Rai 1? A spiegarlo è lo stesso conduttore. "Gireremo in un angolo dello studio di Porta a Porta, anche per una questione di praticità e di costi. Stasera faremo vedere lo studio al Tg1. Anche la squadra sarà quella di Porta a Porta, che manterrà sempre la sua collocazione in seconda serata”, spiega Bruno Vespa all’Ansa.

Riguardo alla costruzione del programma, invece, sarà "totalmente libera. Ci saranno alcune immagini ad introdurre l'ospite o il tema della serata, ma per il resto ogni puntata partirà con un foglio bianco: nessuna limitazione, tranne quella del tempo", spiega il conduttore.

Polemiche su "Cinque minuti", il nuovo programma di Bruno Vespa dopo il Tg1

Ma anche se il programma non è ancora ufficialmente partito, si sono già sollevate diverse polemiche a riguardo. "Il programma andrà in onda dalle 20.32 alle 20.37, proprio per non accavallarsi con il Cavallo e la Torre di Marco Damilano. Sono pubblici assolutamente diversi. Il mio pubblico aspetta Amadeus, che arriverà subito dopo con il suo game show. Il pubblico di Damilano aspetta 'Un posto al sole'. Sono mondi diversamente fidelizzati. Poi i maniaci dell'informazione possono vedere sia l'uno che l'altro".