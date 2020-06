Ascolti tv, Conti-Morandi vincono. Floris con Salvini batte Giordano-Meloni

ASCOLTI TV, CONTI E MORANDI BATTONO LA CATTEDRALE NEL MARE. LE IENE SHOW SUL PODIO. DATI AUDITEL

Ascolti tv top per lo show di Rai1 'Con il cuore - Nel nome di Francesco'. Carlo Conti e Gianni Morandi conquistano il 14,19% di share con 3,209 milioni di telespettatori. Canale 5 perde la sfida, con La cattedrale del mare che raggiunge l’11,22% e 2,387 milioni di contatti (in leggero calo sulla scorsa settimana quando era all’11,7% con 2,445 milioni). Mediaset si consola occupando due posti sul podio dei dati Auditel nel prime time: Italia1 con Le Iene Show arriva all’11,08% e convince 1,975 milioni (n linea con 11,1% e 1,945 milioni di sette giorni fa).

ASCOLTI TV, FLORIS CON SALVINI BATTE GIORDANO-MELONI E LA BERLINGUER. DATI AUDITEL

Equilibrio nella ascolti tv sul fronte dei talk show. Vince diMartedì su La7 con Floris che ha Matteo Salvini e Virginia Raggi tra gli ospiti e arriva 1,309 milioni e al 5,79% (in calo però sul 7,1% e 1,556 milioni dello scorso martedì). Arrivo in volata per Rai3 e Rete4. Bianca Berlinguer con #Cartabianca prende 1,147 milioni e il 5,19% e (stabile sulla scorsa settimana con 1,141 milioni e 5,3%) mentre Mario Giordano vede Fuori dal coro a 1,076 milioni e il 5,86% (cala rispetto a 1,236 milioni e il 6,9%) in una puntata che vede protagonisti Giorgia Meloni e Carlo Calenda.

Tra gli altri programmi tv, su TV8 Quantum of Solace fa il 3.1% con 754.000 spettatori mentre sul Nove L’Acchiappadenti chiude la classifica con 369.000 spettatori (1.6%).