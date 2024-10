Ascolti tv, De Martino torna: Amadeus crolla di nuovo (e anche per Striscia non è una buona Notizia). I trend Auditel

Ascolti tv ieri 15 ottobre 2024: Chissà chi sotto il 3% con il ritorno del re (dell'access) Stefano De Martino

Affari Tuoi torna e detta legge come sempre in access prime time. Dopo il pit stop di lunedì (per la messa in onda della partita tra Italia e Israele di Nations League), il game show di Rai1 presentato da Stefano De Martino inizia la sua settimana a quota 5.724.000 spettatori (26.7%). Vincendo senza problemi la sfida degli ascolti tv. Tornano i pacchi sulla prima rete di viale Mazzini e per il Nove è un martedì col segno meno rispetto al giorno prima: Chissà chi è passa da 838.000 spettatori di lunedì (3.8%) a 629.000 spettatori. E share del game show di Amadeus va sotto il 3% (2.9%).

Fronte Striscia la Notizia. Il tg satirico di Canale 5 scende a quota 2.935.000 spettatori (13.7%) nel secondo giorno con i nuovi conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari dopo il 3.250.000 spettatori con il 14.47% di share dell'esordio di lunedì.

Sul fronte dei talk show in access, 4 di Sera su Rete 4 vede Paolo Del Debbio salire a quota 1.143.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 1.135.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte (il giorno prima: 1.047.000 spettatori e 4.94% nella prima parte, 850.000 spettatori e 3.74% nel seconda parte). Otto e Mezzo su La7 sfiora l'8% (7.9%) con 1.695.000 spettatori (rispetto a 1.444.000 spettatori e 6.38% di lunedì).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 15 ottobre 2024 dell'access prime time per le altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 4.635.000 spettatori (22.9%), TG2 Post con 575.000 spettatori (2.7%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.539.000 spettatori (7.3%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.134.000 spettatori (5.5%) e Un Posto al Sole con 1.491.000 spettatori (6.9%).