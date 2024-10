Ascolti tv, Amadeus e Striscia la Notizia con Lipari-Friscia accelerano (ma con De Martino assente su Rai1). Trend Auditel di lunedì 14 ottobre 2024

Ascolti tv ieri 14 ottobre 2024: Striscia la Notizia e Amadeus crescono (senza Affari Tuoi di Stefano De Martino)

Buona partenza per la coppia formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari che tornano alla conduzione di Striscia la Notizia prendendo il posto del duo Michelle Hunziker-Nino Frassica. Il tg satirico di Canale 5 risale a 3.250.000 spettatori per il 14.47% di share. Anche Amadeus torna a crescere sul Nove. Chissà chi è - dalle 20:44 alle 21:52 – approfitta dell'assenza del game show di Stefano De Martino, Affari tuoi (fermo per la partita della nazionale tra Italia e Israele su Rai1) e raggiunge 838.000 spettatori con il 3.8% di share.

A proposito del Nove, Ama nelle scorse ore ha spiegato: “È un canale ambizioso, sta diventando generalista e ci vuole del tempo per abituare il pubblico”, le parole dell'ex conduttore Rai a Rtl 102.5. “Se mi sposto con un programma conosciuto, ci vuole pazienza perché lo spettatore deve avere l’abitudine a trovarti. La gente ha le sue abitudini, e lo sapevo. In conferenza stampa avevo detto: ‘spero di partire dal 3%’ e questo è stato. Ci vuole solo pazienza”.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 14 ottobre 2024 dell'access prime time per le altre reti: il pre partita di Italia-Israele di Nations League su Rai1 con 5.214.000 spettatori (25.14%), TG2 Post con 469.000 spettatori (2.07%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.348.000 spettatori (6.26%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.119.000 spettatori (5.27%) e Un Posto al Sole con 1.513.000 spettatori (6.68%). 4 di Sera su Rete 4 con 1.047.000 spettatori (4.94%) nella prima parte e 850.000 spettatori (3.74%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.444.000 spettatori (6.38%).