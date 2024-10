Italia, poker a Israele: Di Lorenzo, notte da Mvp. Daniel Maldini nella storia, proprio dove papà Paolo...

Nations League: Italia-Israele 4-1, qualificazione vicina, ma...

L'Italia batte 4-1 Israele: terza vittoria in quattro partite di Nations League, ma non è ancora il momento di festeggiare la qualificazione.

Gli azzurri sono al comando del gruppo 2 di Lega A a quota 10 davanti a Francia (9) e Belgio (4), mentre la nazionale israeliana è fanalino di coda a quota 0.

Serve ancora un punto per la matematica con i prossimi due impegni di novembre che vedranno la squadra di Luciano Spalletti in Belgio contro i Diavoli Rossi e poi in casa contro la Francia. Un pareggio nel primo match chiuderebbe ogni discorso, viceversa una sconfitta rinvierebbe tutto all'ultima sfida con i transalpini sapendo che contemporaneamente la nazionale belga affronterà Israele.

A Udine gli azzurri calano il poker con i gol di Retegui su rigore al 41', doppietta di Di Lorenzo (al 54' e 79') e rete di Frattesi al 72'. Segna Fani al 66' il gol della bandiera per gli ospiti (portando Israele momentaneamente sul'1-2). Nell'altro match del gruppo 2 di Lega A vittoria per 2-1 della Francia in Belgio.

Italia, Daniel Maldini nella storia sotto gli occhi di papà Paolo. "Emozione forte e positiva"

Daniel Maldini ha fatto il suo debutto con la maglia della nazionale al 28° minuti di Italia-Israele (sostituendo Raspadori): un esordio in azzurro proprio a Udine dove papà Paolo (presente in tribuna) giocò il suo primo match da professionista con la maglia rossonera (Udinese-Milan del 20 gennaio 1985 mandato in campo al primo minuto della ripresa dal Barone Nils Liedholm). Cesare, Paolo e Daniel: la dinastia del Maldini scrive un'altra pagina nella storia del calcio italiano e mondiale.





"Cosa ho provato? È stata un'emozione forte e positiva, sono contento di essere entrato e che la partita sia andata bene. La gara è comunque sempre stata in controllo fino al loro gol, poi siamo stati bravi a tenere botta con il nostro gioco e si è visto - le parole di Daniel Maldini al termine del match tra Italia e Israele - Spalletti dice che non c'è nessuno con le tue caratteristiche, cosa puoi portare? Spero di portare qualità, ma qui ce n'è tanta, e di aiutare la squadra il più possibile. Sono contento che siano qui mia mamma e mio papà, l'esordio è dedicato alla mia famiglia, agli amici e alle persone che mi vogliono bene".



3 - Con Cesare, Paolo e Daniel, quella Maldini è la 1ª parentela diretta con ben tre giocatori (nonno, padre e figlio) nella storia dell’Italia. Sono trascorsi 22 anni e 118 giorni dall’ultima gara con l’Italia di Paolo Maldini e 61a e 1g dall’ultima di Cesare Maldini. Dinastia. pic.twitter.com/w0yfYtQVoj — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 14, 2024

Italia-Israele, Di Lorenzo segna una doppietta da capitano azzurro: 'Una serata che non dimenticherò tutta la vita'

"La doppietta da capitano? Era emozionante anche solo portare la fascia e i due gol sono qualcosa di bello. È una serata che mi porterò dietro per tutta la vita", le parole di Giovanni Di Lorenzo dopo la vittoria per 4-1 dell'Italia su Israele in un match del gruppo 2 di Nations League, match nel quale il difensore azzurro ha segnato due reti indossando la fascia di capitano. "I momenti complicati capitano a tutti i calciatori, l'ho affrontato con equilibrio e sono andato avanti -sottolinea Di Lorenzo-. Ho iniziato la stagione in maniera importante, sia col Napoli che con la nazionale. Ora spero di andare avanti. Quella di oggi era una partita difficile che abbiamo fatto diventare facile".