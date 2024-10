Ascolti tv, Striscia La Notizia attacca De Martino e Paperissima recupera qualche spettatore

Ascolti tv ieri 13 ottobre 2024: Paperissima risale a 2.72 milioni di spettatori per il 13,54% di share

Rai1 si conferma leader negli ascolti tv per l'access prime time con Affari Tuoi, che arriva a 5.306.000 di spettatori per il 26,39% di share. Paperissima Sprint però rosicchia qualche punto arrivando a 2.727.000 telespettatori (13,54%). La scorsa domenica aveva chiuso con 2.488.000 spettatori (12.8%). La crescita del programma di Canale 5 forse è da imputare anche all'attacco dei giorni scorsi di Striscia la Notizia a Stefano De Martino in merito ad alcune "stranezze" sui premi del game show da lui condotto.

De Martino ha risposto alle accuse durante la puntata di ieri con una certa ironia: "Non so se avete notato, a furia di vincere non abbiamo nemmeno più i soldi per il pennarello. Al primo assegno è già finito l’inchiostro, stiamo raschiando il fondo del barile".

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 13 ottobre 2024 per le altre reti: Peace & Blob su Rai3 con 703.000 spettatori (3,72%), NCIS su Italia 1 con 1.418.000 spettatori (7,14%), 4 di sera Weekend su Rete 4 con 928.000 spettatori (4,72%) nella prima parte e 920.000 spettatori (4,54%) nella seconda parte. In altre parole… domenica su La7 con 970.000 telespettatori (4,82%).