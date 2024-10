Ascolti tv, Fazio si impenna con Guardiola-Baggio. Presa diretta mette ko Zona Bianca di Brindisi

Ascolti tv ieri 13 ottobre 2024: Che Tempo che Fa in crescita (10,1%). Iacona (6,1%) batte Brindisi (5,5%)

Canale 5 si prende la vetta degli ascolti tv con La rosa della vendetta, che ha appassionato 2.567.000 telespettatori 14,39% di share. Segue Sempre al tuo fianco - Le ombre del passato su Rai1 con 2.475.000 telespettatori per il 13,05% di share. Terzo posto per Che tempo che fa sul Nove con ospite in studio Pep Guardiola e Roberto Baggio in collegamento ha ottenuto 1.986.000 spettatori per il 10.1% di share. Nella precedente puntata Fabio Fazio aveva interessato 1.790.000 spettatori con il 9.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 13 ottobre 2024 per le altre reti: 911 su Rai2 con 771.000 spettatori (3,85%), Presa diretta su Rai3 con 1.151.000 spettatori (6,12%). La scorsa settimana Riccardo Iacona aveva ottenuto 968.000 spettatori (5.3%). Le Iene Show su Italia 1 con il ritorno di Veronica Gentili dopo la morte del padre è arrivato a 1.300.000 telespettatori (9,64%). Nella precedente puntata il programma aveva raggiunto 1.291.000 spettatori (9.7%). Zona Bianca su Rete 4 con 754.000 spettatori (5.55%). La scorsa domenica Giuseppe Brindisi aveva raggiunto 529.000 spettatori (3.9%). Vajont su La7 con 639.000 spettatori (3.72%), Chase su TV8 con 343.000 spettatori (1.9%).