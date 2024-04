Ascolti tv, Del Debbio pigliatutto con Casini: Mediaset batte Formigli su La7

Ascolti tv ieri 11 aprile 2024: Dritto e Rovescio cala a poco più di 1 milione di spettatori per il 7,4% di share ma si conferma il primo talk del giovedì

Rai1 ottiene la medaglia d'oro negli ascolti tv con la partita Milan-Roma, valida per i quarti di finale di Europa League. L'incontro è stato seguito da 4.751.000 spettatori pari al 23.2% di share. Segue poi Canale 5 con L'isola dei Famosi, che arriva a 2.432.000 spettatori con il 17.8% di share. Terzo posto per Splendida cornice su Rai 3 con 1.001.000 spettatori per il 5.9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 11 aprile 2024 per le altre reti: Time Is Up su Rai2 con 745.000 spettatori (3.9%), Kingsman: Il cerchio d'oro su Italia 1 con 908.000 spettatori (5.5%), Dritto e rovescio su Rete 4 con ospite Pier Ferdinando Casini arriva a 851.000 spettatori (5.8%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva chiuso con 1.097.000 spettatori (7.4%). Piazzapulita su La7 con 714.000 spettatori (4.9%). Nella precedente puntata Corrado Formigli aveva ottenuto 886.000 spettatori (6.2%). Io prima di te su TV8 con 472.000 spettatori (2.6%), Only Fun Comico Show sul Nove con 784.000 spettatori (4.2%).