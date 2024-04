Ascolti tv, primo calo per Sciarelli. La Pupa e il secchione parte male

Ascolti tv ieri 10 aprile 2024: Enrico Papi esordisce su Canale 5 con 957mila spettatori per il 5,9% di share

Canale 5 si piazza al primo posto negli ascolti tv con Vanina Un vicequestore a Catania, che ha incollato al video 2.781.000 spettatori con il 16.5% di share. Segue poi Rai1 con la prima puntata di Forte e Chiara, che ha ottenuto 2.176.000 spettatori pari al 13.9% di share. Al terzo posto abbiamo Chi l'ha visto? su Rai3 con 1.872.000 spettatori pari all’11.1% di share. Nella precedente puntata Federica Sciarelli aveva raggiunto 2.017.000 spettatori (11.8%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 10 aprile 2024 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 962.000 spettatori (5.4%), la prima puntata de La pupa e il secchione su Italia 1 condotto da Enrico Papi con 957.000 spettatori (5.9%). Nella scorsa edizione Barbara D'Urso aveva raggiunto 2.003.000 spettatori (12.62%). Fuori dal coro su Rete 4 con 811.000 spettatori (5.7%). La scorsa settimana Mario Giordano aveva chiuso con 914.000 spettatori (6.2%). Una giornata particolare - Caporetto: La Disfatta e la Rinascita su La7 con 787.000 spettatori (4.5%), la nuova stagione di Gialappa Show su TV8 con .000 spettatori (4.2%), I magnifici sette sul Nove con 248.000 spettatori (1.5%).