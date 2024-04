Ascolti tv, la "moglie" di Mentana doppia e ammazza Floris (re dei talk) e La7

Ascolti tv ieri 9 aprile 2024: Fagnani cresce a 2.2 milioni di spettatori per il 12,6% di share mentre Floris cala a 1.18 milioni di spettatori per il 6,8% di share

Francesca Fagnani, compagna di Enrico Mentana, ha ottenuto un enorme successo con la seconda puntata di Belve, tanto da aver doppiato e ammazzato DiMartedì su La7, condotto dal re dei talk Giovanni Floris. Il format di Rai2 infatti con Fedez come ospite di punta arriva a 2.213.000 spettatori pari al 12.6% di share e diventa il terzo programma più visto ieri sera.

DiMartedì con ospite la filosofa Donatella Di Cesare, finita nella bufera per un post su X in cui omaggiava una ex brigatista da poco defunta, si conferma il primo talk del martedì battendo E' sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer (671.000 spettatori per il 4.5% di share) ma si ferma a 1.180.000 spettatori per il 6.8% di share, in calo rispetto alla precedente puntata.