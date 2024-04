Ascolti tv, Fedez fa volare Fagnani. Gentili battuta con il 12.6% di share

Ascolti tv ieri 9 aprile 2024: Belve è il terzo programma più visto in prima serata con 2.2 milioni di spettatori per il 12.6% di share

Ieri si è rinnovata la sfida negli ascolti tv tra Francesca Fagnani e Veronica Gentili. La prima è andata in onda con una nuova puntata di Belve con Fedez come ospite d'eccezione. Fagnani poi ha anche intervistato Alessandro Broghi e Francesce Cipriani. Il programma di Rai2 è il terzo più visto in prima serata con 2.213.000 spettatori pari al 12.6% di share. Belve all'esordio della nuova stagione aveva raggiunto 1.815.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Gentili perde quindi la sfida con Fagnani nonostante abbia ottenuto un discreto successo alla conduzione de Le Iene insieme a Max Angioni. Il programma di Italia 1 cala infatti a 1.463.000 spettatori con il 9.8% di share. Nella precedente puntata aveva interessato 1.463.000 spettatori pari al 10.2% di share.