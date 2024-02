Ascolti tv: Di Martedì con Conte tocca il 10%, Berlinguer fa la metà

Ascolti tv ieri 27 febbraio 2024: Di Martedì vola a 1.68 milioni di spettatori per il 9,9% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del martedì con l'ultima puntata di Gloria, che ha appassionato 3.199.000 spettatori pari al 17.4% di share. Secondo posto per Canale 5 con Ciao Darwin - Rewind, che ha divertito 2.166.000 spettatori pari al 12.6% di share. Medaglia di bronzo per Le Iene su Italia 1 con 1.393.000 spettatori pari al 9.7% di share. Lo scorso martedì la coppia Angioni-Gentili aveva ottenuto 1.468.000 spettatori (9.86%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 27 febbraio 2024 per le altre reti: Dalla strada al palco su Rai2 con 1.039.000 spettatori (6.3%), Petrolio su Rai3 con 450.000 spettatori (2.3%). Duilio Giammaria la scorsa edizione aveva iniziato con 1.467.000 spettatori (5,08%). E' sempre Cartabianca su Rete 4 con ospite la leader del PD, Elly Schlein, dopo le elezioni regionali in Sardegna arriva a 735.000 spettatori (5%). La scorsa settimana Bianca Berlinguer aveva chiuso con 720.000 spettatori (4.68%). Di Martedì su La7 con ospite il presidente del M5S, Giuseppe Conte, segna 1.680.000 spettatori (9.9%). Nella precedente puntata Giovanni Floris aveva raggiunto 1.215.000 spettatori (6.7%). Alessandro Borghese 4 ristoranti su TV8 con 584.000 spettatori (2.9%), Sento la terra girare sul Nove con 505.000 spettatori (2.8%).