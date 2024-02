Ascolti tv, Presa diretta cala e Porro si allontana. La guerra non fa audience

Ascolti tv ieri 26 febbraio 2024: Quarta Repubblica stabile a 1 milione di spettatori per il 5,2% di share

Canale 5 si piazza al primo posto negli ascolti tv del lunedì con il Grande Fratello, che ha incollato al video 2.528.000 spettatori con il 19.5% di share. Segue Rai1 con con un nuova puntata di Gloria, che ha appassionato 3.095.000 spettatori pari al 17.2% di share. Terzo posto per Fast and Furious 7 su Italia 1 con 1.154.000 spettatori per il 6.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 26 febbraio 2024 per le altre reti: Mad in Italy su Rai2 con 885.000 spettatori (5.3%), Presa diretta su Rai3 con una puntata dedicata alla guerra a Gaza e in Ucraina arriva a 943.000 spettatori (4.8%). La settimana scorsa Riccardo Iacona aveva iniziato la nuova stagione con 1.057.000 spettatori (5.2%). Quarta repubblica su Rete 4 con ospiti i ministri Matteo Salvini e Giuseppe Valditara arriva a 777.000 spettatori (5.3%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva raggiunto 789.000 spettatori (5.4%). La Torre di Babele su La7 con 892.000 spettatori (4.6%). Lo scorso lunedì Corrado Augias aveva chiuso con 903.000 spettatori (4.5%). Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 635.000 spettatori (3.2%), Little Big Italy sul Nove con 458.000 spettatori (2.4%).