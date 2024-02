Ascolti tv, niente botto per Fazio senza Report. Giannini parte in quarta

Ascolti tv ieri 25 febbraio 2024: Indovina chi viene a cena apre la nuova stagione con 1.2 milioni di spettatori per il 6,3% di share

Rai1 vince negli ascolti tv della domenica con la terza stagione di Makari, che ha incollato al video 3.982.000 spettatori pari al 22.6% di share. Secondo posto per Lo show dei record su Canale 5, che ha divertito 2.197.000 spettatori pari al 14.7% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza Che tempo che fa, che nonostante l'assenza di Report (il programma di Sigfrido Ranucci tornerà ad aprile) arriva a 2.137.000 spettatori (10.7%) nella prima parte e 1.188.000 spettatori spettatori (9.9%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo. La scorsa domenica Fabio Fazio aveva raggiunto 2.075.000 spettatori (10.2%) nella prima parte e 1.168.000 spettatori (9.6%) nella seconda parte.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 25 febbraio 2024 per le altre reti: 911 su Rai2 con 764.000 spettatori (3.7%), Indovina chi viene a cena - Greenwashing su Rai3 con 1.207.000 spettatori (6.3%). Sabrina Giannini aveva esordito nella precedente edizione con 766.000 spettatori (3,9%). The day after tomorrow - L'alba del giorno dopo su Italia 1 con 1.119.000 spettatori (6.5%), Zona Bianca su Rete 4 con 626.000 spettatori (4.4%). La scorsa settimana Giuseppe Brindisi aveva raggiunto 497.000 spettatori (3.4%). K19 - The widowmaker su La7 con 321.000 spettatori (1.8%), Petra su TV8 con 341.000 spettatori (1.8%).