Ascolti tv, Conti e Gramellini insieme non battono Maria: De Filippi regina

ASCOLTI TV: "C'E' POSTA PER TE' VINCE COL 31%"

'C'è Posta Per Te' si conferma leader incontrastato del sabato sera. Il programma di Maria De Filippi, in onda ieri su Canale 5, ha ottenuto una media di 4.659.000 spettatori e il 31% di share. Al secondo posto 'Tale e Quale Sanremo' su Rai1, con 3.159.000 spettatori e il 19% di share. Terzo posto per 'In Altre Parole' su La7, con 1.043.000 spettatori e il 5.6% di share.

ASCOLTI TV PRIME TIME

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'F.B.I.' e 'F.B.I. International' su Rai2 (rispettivamente, 919.000 spettatori, share 4.8%, e 777.000 spettatori, share 4.3%), 'Cattivissimo me 2' su Italia1 (822.000 spettatori, share 4.5%), 'Io sto con gli ippopotami' su Rete4 (745.000 spettatori, share 4.3%), 'Il Provinciale - Il Racconto dei Racconti' su Rai3 (493.000 spettatori, share 2.8%), 'Accordi & Disaccordi' sul Nove (349.000 spettatori, share 1.9%), '4 Ristoranti' su Tv8 (333.000 spettatori, share 1.8%).