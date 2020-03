Ascolti Tv: Domenica In battezza duo Matano-Bortone (per La Vita in Diretta)

A Domenica In, la conduttrice Mara Venier appronta un dibattito in studio per discutere del Coronavirus (Rai1 corre ai ripari per la carenza d'informazione la sera precedente, ma tant'è). A discutere dell'emergenza in studio i notissimi scienziati, virologi, epidemiologi Nunzia De Girolamo, Pierluigi Diaco, Lorella Cuccarini, Alberto Matano, Serena Bortone (mai affacciatasi su Rai1 per anni e ora sull'Ammiraglia un giorno sì e due anche) e così via. Questo perché, oltre a essere molto stimata dal direttore di Rai1 Stefano Coletta, la conduttrice di Agorà in onda su Rai3 con grande successo si sta affacciando rampante alla Prima Rete, lanciata verso la conduzione di un contenitore di rilievo, con ogni probabilità La Vita in Diretta accanto ad Alberto Matano.

Lo stesso Matano che, oggi, sotto i materni auspici dell'amica e confidente Mara Venier, ritrova a Domenica In l'attuale collega/rivale Lorella Cuccarini (che in tutta probabilità, con grande gioia del buon Alberto, non sarà riconfermata alla Vita in Diretta), e colei che la sostituirà secondo voci insistenti, ovvero la Bortone.

Prove tecniche di nuovi sodalizi, oggi, a Domenica in con il sigillo ufficiale di Zia Mara apposto sull'inusitato duo Bortone-Matano? Vedremo. E Lorella Cuccarini? Colei che fu la più amata dagli italiani si guarda attorno nello studio assaporando l'idea d'impossessarsene nella prossima stagione se la Venier dovesse togliere il disturbo per tornarsene a Mediaset. Del resto, a Rai1 ormai da tempo volano coltelli trasversali e l'emergenza virus, in fondo, evita il proliferare di abbracci fedifraghi e baci di Giuda.