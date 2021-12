Ascolti tv, testa a testa tra talk: Del Debbio-Formigli sopra il 5%

Ascolti tv, testa a testa talk con Del Debbio che supera Formigli col 5.8%. Zelig vola al 19.5%, vince la serata la fiction Un professore

Ha vinto la serata degli ascolti tv di giovedì 2 dicembre 2021 Un Professore, su RAi 1, che ha conquistato 4.653.000 spettatori e il 22.2%. Su Canale 5 Zelig ha intrattenuto 3.415.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Rai2 Quelli Che… ha intrattenuto 480.000 spettatori pari al 2.3%. Su Italia 1 The War – Il Pianeta delle Scimmie ha catturato l’attenzione di 762.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Tonya ha raccolto davanti al video 615.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%. Testa a testa tra talk, con Dritto e Rovescio su Rete4 che ha raccolto 948.000 spettatori con il 5.8%, staccando PiazzaPulita con 879.000 spettatori e uno share del 5.3%.

Ascolti Tv, nell'access prime time Gruber ancora in vantaggio su Palombelli q uota 7.3%

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.214.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.956.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.2% con 780.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.290.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.462.000 spettatori pari al 6.3% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.714.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.005.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 882.000 (3.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.775.000 spettatori (7.3%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 286.000 spettatori con l’1.2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 440.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime pomeriggio, Ore 14 di Milo Infante raccoglie il 4.2%

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha interessato 1.958.000 spettatori (14.8%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.052.000 spettatori (17.8%). La Vita in Diretta ha interessato 2.555.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale5 Beautiful ha intrattenuto 2.655.000 spettatori (18.5%), Una Vita ha convinto 2.621.000 spettatori con il 18.4% di share mentre Uomini e Donne sale al 22.6% con 2.830.000 spettatori. Amici interessa a 2.173.000 spettatori (18.8%) e la striscia del GF Vip a 2.006.000 (17.4%). Su Rai 2 Ore 14 interessa a 583.000 spettatori (4.2%).