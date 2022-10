Ascolti tv, è la morte dei talk show: Maria pigliatutto vola su Canale 5

Ascolti tv sabato 29 ottobre, Maria De Filippi con Tu si que vales regina della serata

Maria De Filippi piglia(tutto) e vola nella serata di sabato 29 ottobre: Tu si que vales in onda su Canale 5 dalle 21 a poco prima dell'1 di notte raccoglie davanti al video 4.190.000 spettatori con uno share del 28.6%, battendo di ben cinque punti Milly Carlucci con Ballando con le stelle che conquista 3.439.000 spettatori pari al 23.8% di share. Nella stessa fascia oraria, su Rai2 Blue Bloods interessa 841.000 spettatori (4.7%).

Su Italia1 Sing intrattiene 558.000 spettatori pari al 3.2%. Su Rai3 la nuova edizione di Sapiens – Un solo pianeta parte da 745.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Dunkirk totalizza un a.m. di 405.000 spettatori (2.4%). Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 654.000 spettatori con il 3.5%. A seguire Brubaker è visto da 199.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 4 Hotel segna 295.000 spettatori (1.6%). Sul Nove la replica di Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani è seguita da 193.000 spettatori (1.1%). Sul 20 Into the Sun è scelto da 400.000 spettatori pari al 2.2%. Su Rai4 Il giustiziere della notte – Death Wish sigla 366.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv sabato 29 ottobre, in access prime time Veronica Gentili incassa il 4,6%. Crozza all'1,9%

Mentre in access prime time, su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.407.000 spettatori con il 18.7%. Su Rai2 Tg2 Post arriva a 815.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans incolla 916.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Le Parole interessa 1.212.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione a 1.047.000 e il 6%). Su Rete4 Controcorrente condotto dalla giornalista Veronica Gentili raduna 813.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 828.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda è seguito da 816.000 spettatori (4.5%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 449.000 spettatori pari al 2.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 334.000 spettatori (1.9%).