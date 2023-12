Ascolti tv, esordio convincente per Augias su La7: Sottile messo alla spalle

Ascolti tv ieri 4 dicembre 2023: Salvo Sottile su Rai3 si mantiene sui numeri della prima puntata con 755mila spettatori per il 4,5% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv per la prima serata con il Grande Fratello 2023 su Canale 5 con 2.779.000 spettatori con il 21.2% di share. Il reality lo scorso lunedì aveva chiuso con 2.809.000 spettatori (21.2%). Medaglia d'argento per Il metodo Fenoglio - Fratelli su Rai1, che ha appassionato 3.073.000 spettatori pari al 16.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 4 dicembre 2023 per le altre reti: la prima puntata di Raiduo con Ale & Franz su Rai2 con 1.010.000 spettatori (5.2%), Farwest su Rai3 con 755.000 spettatori (4.5%). Nella prima puntata Salvo Sottile aveva iniziato con 805.000 spettatori (4.7%). Vendetta su Italia 1 con 1.355.000 spettatori (7.2%), Torre di Babele su La7 che segna l'esordio sulla nuova rete di Corrado Augias dopo l'addio alla Rai con 1.305.000 spettatori (6.5%). Per la prima puntata ha partecipato come ospite Alessandro Barbero. Quarta Repubblica su Rete 4 con 773.000 spettatori (5.3%). La scorsa settimana Nicola Porro aveva ottenuto 790.000 spettatori (5.3%). l'ultima puntata di Gialappa Show su TV8 con 723.000 spettatori (4.3%), Il contadino cerca moglie sul Nove con 440.000 spettatori (2.3%).