Ascolti tv, esordio per Sottile con Farwest. Fa già quasi quanto Porro

Ascolti tv ieri 27 novembre 2023: Farwest inizia con 805mila spettatori per il 4,7% di share

Ieri è andata in onda la prima puntata di Farwest, il nuovo programma di Salvo Sottile che ha sostituito Report nel palinsteso di Rai3. Il format si compone di una squadra di giovani giornalisti che copriranno una vasta gamma di argomenti, dalla cronaca nera al sociale, fino alle truffe ai danni dello Stato.

"Qualcuno ha scritto che siamo l’anti Report. - ha dichiarato Sottile presentando il programma - In realtà siamo un programma di approfondimento che vuole cercare di portare qualità al suo racconto, non abbiamo pregiudizi nei confronti di nessuno e ci aspettiamo che neanche il pubblico ce li abbia nei nostri confronti. La politica? Se serve al racconto benvenga, se no racconteremo le storie senza la politica".

Nella prima puntata di Farwest si è approfondito il tema della strage di via D'Amelio con uno sguardo inedito grazie alla testimonianza esclusiva dell'avvocato Fabio Trizzino, genero di Paolo Borsellino. Si è parlato anche di un presunto caso di violenza di genere con un calciatore che avrebbe diffuso immagini intime di due ragazze.

Farwest esordisce quindi con 805.000 spettatori pari al 4.7% di share. Il programma di Sottile è ancora molto lontano da Report, che nell'ultima puntata ha raggiunto 1.822.000 spettatori (9.5%), e si piazza dieto anche a Quarta Repubblica su Rete 4, che registra ieri 790.000 spettatori (5.3%).