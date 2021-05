Ascolti tv, Fazio e Giletti scendono. Crolla Bonolis. Juventus-Milan boom

Ascolti tv, La Compagnia del Cigno 2 vince. Bonolis male

La Compagnia del Cigno 2 vince gli ascolti tv nel prime time di domenica 9 maggio 2021 conquistando 3.424.000 spettatori pari al 15.4% di share su Rai1 (sostanzialmente stabile rispetto a sette giorni fa: 3.553.000 spettatori, 15.47%). Crolla Avanti Un Altro Pure di Sera su Canale 5 che chiude secondo con 2.439.000 spettatori pari all’11.5% di share, ma la scorsa settimana il programma di Paolo Bonolis aveva ottenuto 3.054.000 spettatori pari al 14%.

Ascolti tv, Juventus-Milan boom su Sky

Boom per Juventus-Milan su Sky Sport: la sfida vinta dai rossoneri (unico neo, l'ansia per le condizioni di Ibrahimovic) sul campo della Signora bianconera (oggetto di ironia social dopo il flop) segna 2.406.000 spettatori e il 9.9%.

Ascolti tv, Fazio e Giletti in calo

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio si difende bene su Rai3 con 2.392.000 spettatori e il 9.8% (pur se in leggero calo rispetto a domenica scorsa, 2.583.000 e 10.25%), mentre Massimo Giletti con Non è L’Arena su La7: viene visto da 1.337.000 spettatori con il 5.5%, nella prima parte e 953.000 spettatori con il 7.6%, nella seconda parte (scende su sette giorni fa: 1.572.000 spettatori con il 6.38% e e 1.206.000 spettatori con il 9.44%).

Su Rai2 The Rookie fa 1.160.000 spettatori (4.7%) mentre Bull raggiunge 1.049.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto piace a 981.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rete4 12 Anni Schiavo guadagna 579.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 preceduto da una presentazione di 30 minuti (998.000 – 4.2%). Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato seguito da 349.000 spettatori con l’1.6% di share. Sul Nove Supernanny chiude con 301.000 spettatori (1.2%).

Ascolti tv, Veronica Gentili va giù

In access prime time, su Rete 4 Stasera Italia Weekend di Veronica Gentili viene visto da 992.000 spettatori con il 4.3%, nella prima parte, e 981.000 spettatori con il 4%, nella seconda parte (in discesa su domenica 2 maggio: 1.136.000 spettatori con il 4.77%, nella prima parte, e 1.093.000 spettatori con il 4.32% nella seconda parte). La fascia è di Amadeus con i Soliti Ignoti su Rai1 (4.500.000 spettatori con il 18.5%) davanti a Paperissima Sprint (2.964.000 spettatori con il 12.3%) su Canale 5.

Ascolti tv, Setta e Timperi sfiorano il 25%

Boom di Monica Setta e Tiberio Timperi su Rai1: Uno Mattina in Famiglia fa il 19,8% nella prima parte (802.000 spettatori) e vola al 24,8% nella seconda (1.725.000 spettatori) con un buonissimo 22,5% nella terza (1.583.000).

Ascolti tv, vincono Mara Venier e il Gp di F1 su TV8

Nel pomeriggio vince Domenica In di Mara Venier con 2.871.000 spettatori con il 19.2%, nella prima parte e 2.262.000 spettatori con il 16.2%, nella seconda. Staccata Canale 5 con Domenica Live di Barbara D'Urso: nella parte Attualità 1.445.000, 10.21%, nella prima parte 2.015.000, 16.46%, nella seconda parte 1.849.000, 15.12%. TV8 accelera con la F1, il Gran Premio di Spagna convince a 1.856.000 spettatori e il 13%. Su Rai3 Mezz’ora in Più di Lucia Annunziata ha interessato 965.000 spettatori con il 6.23%. Mezz’ora in più – Il Mondo che Vorrei raccoglie 758.000 spettatori con il 5.14%.

Ascolti tv, La Domenica Sportiva batte Speciale Tg1

In seconda serata l'onda lunga di Juventus-Milan premia La Domenica Sportiva che vola a 1.123.000 spettatori con l’8.8%, staccando lo Speciale Tg1 (646.000 spettatori, 7.1%). Bene anche Italia1 e Pressing Serie A con 396.000 ascoltatori con il 6.7% di share (Highlights: 584.000 – 4.7%).