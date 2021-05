Infortunio Ibrahimovic: le ultime sulle condizioni dello svedese

Infortunio Ibrahimovic: il centravanti potrebbe saltare la sfida di mercoledì con il Torino

Ieri sera il Milan ha sconfitto per 3 a 0 la Juventus all'Allianz Stadium. Per la squadra guidata da Stefano Pioli è stata la prima vittoria nel nuovo stadio bianconero e un importante tassello nella corsa alla Champions League. Putroppo per i rossoneri, però, Zlatan Ibrahimovic è stato costretto a fermarsi nel secondo tempo per un fastidio al ginocchio. Oggi sono arrivate le prime indiscrezioni in merito all'entità dell'infortunio subito dallo svedese.

Infortunio Ibrahimovic: le condizioni dello svedese e il possibile rientro

Secondo quanto riporta Sky Sport, Ibrahimovic soffrirebbe di un “trauma al ginocchio sinistro da valutare nei prossimi giorni con test specifici”. Il ginocchio infortunato quindi non sarebbe quello già operato nel 2017. In attesa degli accertamenti di rito da parte dello staff medico del Milan, è molto probabile l'esclusione di Ibrahimovic dalla prossima sfida del Milan in casa del Torino. La speranza è di riavere l'attaccante in tempo almeno per l'ultima giornata con la sfida dentro o fuori per la Champions League con l'Atalanta in trasferta.

"Sono preoccupato perché non stava già bene in settimana, ha stretto i denti e aiutato la squadra come al solito. - ha dichiarato Pioli a Milan TV - È un po dolorante a questo ginocchio, le valutazioni fatte in settimana avevano escluso problemi ma con l’andare della partita il dolore è aumentato”.