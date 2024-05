Ascolti tv, Formigli supera Del Debbio: ribaltone di Piazzapulita

Ascolti tv ieri 23 maggio 2024: anche Dritto e Rovescio scende a 890mila spettatori per il 6,6% di share

Primo posto negli ascolti tv per l'ultima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai2 con 2.050.000 spettatori pari al 14.3% di share. Canale 5 con Viola come il mare, che ha incollato al video 2.059.000 spettatori con il 12.8% di share. Rai1 con Mascaria arriva a 2.057.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 23 maggio 2024 per le altre reti: Paolo Conte alla Scala: il Maestro è nell'anima su Rai3 con 517.000 spettatori (2.9%), Ambulance su Italia 1 con 973.000 spettatori (6.4%), Dritto e rovescio su Rete 4 con 890.000 spettatori (6.6%). La scorsa settimana Paolo Del Debbio aveva ottenuto 1.031.000 spettatori (7.8%). Piazzapulita su La7 che tra i suoi ospiti ha avuto anche Gad Lerner arriva a 936.000 spettatori (6.9%). Nella precedente puntata Corrado Formigli aveva raggiunto 980.000 spettatori (7.7%). Quantum of Solace su TV8 con 490.000 spettatori (2.9%), l'ultima puntata Comedy Match sul Nove con 648.000 spettatori (3.7%).