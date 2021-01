Ascolti tv, GfVip batte Fiorello. Report oltre il 10% doppia Quarta Repubblica

Ascolti tv prima serata

'Grande Fratello Vip' in onda su Canale5 ha vinto il prime time di ieri sera con 3.290.000 telespettatori (share del 19,62%). Secondo gradino del podio per 'Penso che un sogno così' con Beppe Fiorello che su Rai1 ha ottenuto 2.813.000 telespettatori e il 12,28% di share. Terzo gradino del podio per Rai3 con 'Report' che è stato visto da 2.596.000 telespettatori con il 10,19%.

A seguire, su Italia1 'Mechanic: Resurrection' ha totalizzato 1.888.000 telespettatori e il 7,51% mentre su Rai2 'L'uomo sul treno' è stato visto da 1.669.000 spettatori (6,61% di share). Su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha totalizzato 1.053.000 telespettatori, ottenendo uno share del 5,43%.

Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con il film 'Pulp Fiction' che è stato visto da 376.000 telespettatori pari all'1,6% di share e Nove con 'Fantozzi contro tutti', che è seguito da 340.000 spettatori con l'1.4%

Ascolti tv access prime time, Soliti Ignoti batte Striscia la Notizia

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti - Il ritorno' con 5.579.000 telespettatori e uno share del 20,37% ha superato la concorrenza di 'Striscia la notizia' che su Canale 5 ha ottenuto 4.467.000 telespettatori e uno share del 16,3%.

Ascolti tv, Otto e Mezzo stravince contro Stasera Italia

La7 Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha interessato 2.058.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli è stato visto da 1.370.000 persone (5.1%) nella prima parte e 1.180.000 (4.3%) nella seconda parte.

Ascolti tv, L'Eredità stacca Caduta Libera

Nella fascia preserale su Rai 1 'L'Eredità' è stata seguita da 5.626.000 telespettatori (share del 24,82%) mentre su Canale 5 'Caduta Libera' ha ottenuto 3.752.000 e uno share del 16,98%.

Ascolti tv, Rai vince la prima serata, Mediaset la seconda

Nel complesso, le reti Rai hanno vinto la prima serata con 9.908.000 telespettatori e uno share del 36,88% e l'intera giornata con 4.046.000 telespettatori e uno share del 35,79%. Le reti Mediaset hanno invece vinto nella seconda serata con 5.523.000 telespettatori e uno share del 43,53%.

Ascolti tv Mediaset

"Uomini e Donne" ottiene 2.065.000 spettatori totali con il 24,84% di share attiva; "Amici" totalizza 2.252.000 spettatori totali con il 21,14% di share attiva. "Pomeriggio Cinque" è al vertice della sua fascia sul pubblico attivo con, nella prima parte, il 16,01% di share e 2.041.000 spettatori totali e, nella seconda parte, il 16,10% di share attiva con 2.431.000 spettatori totali.

Su Italia 1, in prime-time, il film "Mechanic Resurrection" ottiene 1.888.000 spettatori totali, con il 9,23% di share attiva; a seguire, "Tiki Taka - La Repubblica del Pallone" raggiunge il 5,41% di share sul target commerciale (423.000 spettatori totali). In day-time, "Sport Mediaset" appassiona 1.153.000 spettatori totali, con una share del 13,18% sui giovani 15-34 anni.

Su Retequattro, in access prime-time, benissimo "Stasera Italia": prima parte, 1.370.000 spettatori totali con il 5,09% di share individui; seconda parte, 1.180.000 spettatori totali con il 4,28% di share individui; a seguire, bene "Quarta Repubblica" che informa 1.053.000 spettatori con il 5,44% di share individui e picchi di 1.549.000 spettatori e del 7,89% di share.

Su Iris, in prima serata, il film "Men of Honor - L'onore degli uomini" appassiona 435.000 spettatori totali pari al 2,12% di share sul pubblico di riferimento.

"Grande Fratello Vip" è leader assoluto della serata con 3.290.000 spettatori totali (4.056.000 spettatori totali nella fascia di prime-time) e il 20,97% di share attiva (19,63% di share individui). Sempre su Canale 5, "Striscia la notizia" raggiunge 4.467.000 spettatori totali ed è leader dell'access prime-time sul pubblico attivo con il 18,94% di share.

In day-time "Mattino Cinque" è al vertice della sua fascia sul pubblico attivo con, nella prima parte, il 18,12% di share e 1.041.000 spettatori totali e, nella seconda parte, il 17,21% di share attiva con 978.000 spettatori totali; "Forum" registra 1.567.000 spettatori totali con il 16,46% di share individui.

Ascolti tv Rai: 2,8 mln per spettacolo teatrale con Beppe Fiorello

Bene lo spettacolo teatrale ‘Penso che un sogno così’, in onda in prima serata su Rai 1, che registra 2 milioni 813 mila spettatori con 12,3% di share (oltre 113 mila interazioni social); ‘L’uomo sul treno’ su Rai 2 totalizza 1 milione 669 mila spettatori con il 6,6% di share; mentre su Rai 3 ‘Report’ realizza il 10,2% di share con 2 milioni 596 mila spettatori. In seconda serata, bene su Rai1 ‘Settestorie’ che ottiene 626 mila spettatori (5,9% share).

In day time sulla prima rete 'Uno mattina' tocca il 18,7% di share con 1 milione 140 mila spettatori, mentre ‘Storie italiane’ è seguito, nella prima parte, da 1 milione 4 mila spettatori (17,1% di share) e, nella seconda parte, da 1 milione 23 mila spettatori (14,3% di share).

Sempre sulla prima rete ‘La vita in diretta’ ottiene 2 milioni 566 mila spettatori (16,8% di share). In access prime time ‘I soliti ignoti - il ritorno’ registra 5 milioni 579 mila spettatori (20,4% di share), mentre su Rai 3, ’Un posto al sole’ realizza 1 milione 791 mila spettatori (6,5% di share). Nel preserale ‘L’Eredità la sfida dei sette’ totalizza 3 milioni 936 mila con il 20,9% di share a seguire 'L’Eredità' registra 5 milioni 627 mila (24,8% di share).

Ascolti tv telegiornali, Tg1 sfiora i 7 milioni

Sempre grande attenzione per tutta l'informazione Rai. Il Tg1 delle 20 totalizza 6 milioni 692 mila e uno share del 25,9 %. Il Tg2 delle 13 registra 2 milioni 377 mila spettatori e il 15,2%. Il Tg3 delle 19 è seguito da 2 milioni 909 mila spettatori (14%) saliti a 3 milioni 596 mila (share 15,2%) per le edizioni locali a cura della TgR. Il Tg5 della 20 viene visto da 5.071.000 (19.4%). Il Tg La7 di Mentana fa 1.502.000 (5.7%)