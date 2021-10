Ascolti tv: Giletti batte Brindisi, Gruber stacca Palombelli e Moreno

Ascolti tv ieri sera prime time

'Luce dei tuoi occhi', trasmesso da Canale 5, si è aggiudicato gli ascolti tv della prima serata di ieri grazie a 3.050.000 telespettatori e al 15,58% di share. Rai1 con il film 'Tutta un'altra vita' ha totalizzato 2.920.000 telespettatori e il 13,77%, mentre al terzo gradino del podio si è piazzata Rai3 con 'Chi l'ha visto?' che ha ottenuto 1.900.000 telespettatori e il 9,64% di share.

Di seguito gli altri programmi della serata: su Rai2 l'ultima puntata de 'L'Ispettore Coliandro 8' (1.751.000 telespettatori, share 7,97%); su La7 'Non è L'Arena' (902.000 telespettatori, share 5,47%); su Italia1 'Honolulu' (850.000 telespettatori, share 4,5%); su Retequattro 'Zona Bianca' (696.000 telespettatori, share 4,29%); Su Tv8 'X Factor' (617.000 telespettatori, share 3%); su Nove 'Accordi & Disaccordi' (356.000 telespettatori, share 1,6%).

Ascolti tv ieri sera mercoledì 13 ottobre, Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.610.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.223.000 spettatori pari al 17.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.023.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.252.000 spettatori con il 5.2%.

Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.550.000 spettatori (6.7%) e Un Posto al Sole da 1.826.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.322.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.192.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.807.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 417.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 455.000 spettatori (1.9%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 400.000 spettatori (1.7%).