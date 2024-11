Ascolti tv, Gruber-Salvini scontro show a Otto e Mezzo e La7 di Urbano Cairo schizza nell'Auditel. Del Debbio doppiato

Ascolti tv, Gruber-Salvini scontro show a Otto e Mezzo e La7 di Urbano Cairo schizza nell'Auditel

Scintille a Otto e Mezzo tra Lilli Gruber e Matteo Salvini nel corso della puntata andata in onda mercoledì 13 novembre 2024 in access prime time. E gli ascolti tv si impennano sopra al 9% (per la precisione 9,02%) con 1.921.000 telespettatori. Nella sfida tra i talk show della fascia, 4 di sera su Rete 4 di Paolo Del Debbio fa circa la metà con 978.000 telespettatori, share 4,71% e 916.000, 4,26%.

Otto e mezzo, Salvini regala un Bacio a Lilli Gruber: "E' la giornata della gentilezza" - Video

"Ieri ha propagato questa fake news secondo cui sarei rinsavita e ora sarei contro l'immigrazione indiscriminata. Sono cose che dico da anni e anni. Lo dico da anni che non possiamo accogliere tutti", dice la conduttrice del programma. "Perfetto, allora la pensiamo nella stessa maniera", replica il leader della Lega. Che fa un dono a Lilli Gruber per addolcire i toni. "Oggi è la giornata della gentilezza, le ho preso un Bacio Perugina in Umbria, da dare a lei e uno a Lina Palmerini, non a Michele Santoro, lo regalo alle donne".