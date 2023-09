Ascolti tv, guerra tra bionde: Eleonora Daniele tallona Mattino 5 di Panicucci

Ascolti tv ieri 27 settembre 2023: Mattino Cinque News chiude con 948mila spettatori per il 22.8% di share

Si scalda la sfida negli ascolti tv del mattino tra Storie Italiane e Mattino Cinque News. Il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1 si avvicina al concorrente negli ascolti tv ieri 27 settembre 2023 con 827.000 spettatori pari al 21.8% di share. La seconda parte, invece, scollina nella successiva fascia oraria.

Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno invece iniziato lunedì la nuova stagione con un esordio migliore rispetto a quello del 2022. Ieri il programma di Canale 5 arriva a 948.000 spettatori (22.8%) nella prima parte e 845.000 spettatori (22.3%) nella seconda parte.

Nell'ultima puntata Daniele si è letteralmente commossa in diretta per aver ricevuto in regalo da Tiziano Onesti, presidente dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, un disegno realizzato per lei dai bambini ricoverati nella struttura.

"Mi emoziona molto questa cosa. È un bellissimo disegno. Grazie perché mi commuove molto Presidente, è molto bello. I colori, i cuori, l’amore, l’albero, i rami che vanno verso l’alto - ha dichiarato la conduttrice - Ho una bambina che ha tre anni e fortunatamente sta bene, però ne ho conosciuti tanti altri che stanno soffrendo molto".