Ascolti TV, vince la nostalgia: medaglia d'oro a "Carramba! che sorpresa!"

Ascolti TV, ieri sera gli italiani hanno preferito "Carramba! Che Sopresa!", De Andrè e Techetechetè'

E' stata una serata all'insegna della nostalgia per quanto riguarda gli ascolti TV ieri sera. L'effetto Raffaella Carrà, scomparsa a lo scorso 5 giugno dopo una lunga malattia, non si è decisamente ancora esaurito. Gli italiani per l'inizio di questa settimana hanno infatti scelto di dedicare il proprio tempo ai ricordi e programmi legati al passato televisivo del nostro Paese. Non a caso Rai1 nel prime time di ieri con la replica di 'Carramba! Che sorpresa!', che ha ottenuto 1.810.000 telespettatori e uno share dell'10,99%.

Secondo gradino del podio per Rai3 con il docufilm 'Fabrizio De Andrè & PFM - Il concerto ritrovato' che è stato visto da 1.638.000 telespettatori (share dell'8,52%). Terzo posto per Italia1 con 'Cornetto Battiti Live' che ha realizzato 1.572.000 telespettatori e uno share dell'11,59%. A seguire, su Canale 5 la serie 'Mr Wrong - Lezioni d'amore' vista da 1.425.000 telespettatori (share dell'8,8%) mentre su Rai2 'Miss Fisher e la cripta delle lacrime' è stata vista da 1.109.000 telespettatori (share del 6,05%). Su Retequattro il film 'Eliminators' è stato visto da 867.000 telespettatori pari a uno share del 4,9% mentre su La7 'In onda in prima serata' ha totalizzato 705.000 telespettatori e uno share del 3,8%.

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Techetechetè' ha ottenuto 3.375.000 telespettatori e uno share del 18,14% mentre su Canale 5 'Paperissima Sprint' ha realizzato 2.721.000 telespettatori e uno share del 14,53%. Nella fascia preserale invece su Rai1 'Reazione a catena' è stata vista da 3.370.000 telespettatori (share del 25,47%) mentre su Canale 5 'Conto alla rovescia' ha totalizzato 1.552.000 telespettatori e uno share del 12,35%. Nel complesso, le reti Rai hanno vinto la prima serata con 6.910.000 telespettatori e uno share del 36,42% e l'intera giornata con 2.826.000 telespettatori e uno share del 34,97%. Le reti Mediaset si sono aggiudicate la seconda serata con 3.409.000 telespettatori e uno share del 36,09%.