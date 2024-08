Ascolti tv, Rai2 vince anche con il beach volley. Canale 5 si avvicina con le repliche di Michelle Impossibile

Ascolti tv ieri 1 agosto 2024: Canale 5 accorcia sulla Rai con le repliche di Michelle Impossible & Friends (10,5%). In Onda al 4,2% di share.

Rai2 si conferma il canale più visto in prima serata grazie alle Olimpiadi 2024 di Parigi, anche se con numeri più bassi rispetto ai giorni passati. La gara di Beach Volley femminile Italia-Brasile ha incollato al video 1.588.000 spettatori pari all’11.3% di share. Seguono le repliche di Michelle Impossible & Friends su Canale 5 con 1.167.000 spettatori con il 10.5% di share. Terzo posto per il film Amore, cucina e curry su Rai1 con 1.371.000 spettatori pari al 10.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 1 agosto 2024 per le altre reti: Ibiza su Rai3 con 700.000 spettatori (4.6%), Chicago Med su Italia 1 con , Sharm El Sheikh - Un'estate indimenticabile su Rete 4 con 523.000 spettatori (3.8%), In onda in prima serata su La7 con 627.000 spettatori (4.2%), Il matrimonio del mio migliore amico su TV8 con 348.000 spettatori (2.5%), Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun sul Nove con 429.000 spettatori (3%).