Ascolti TV ieri 1 marzo 2022: DiMartedì meglio di Cartabianca e Fuori dal coro

Ascolti TV ieri 1 marzo 2022: tra i talk DiMartedì supera Cartabianca e Fuori dal coro con 1.593.000 di spettatori e il 7,3% di share

La partita di Coppa Italia Milan-Inter, in onda dalle 21.02 alle 22.53, è il programma medaglia d'oro negli ascolti TV ieri 1 marzo 2022 con 6.028.000 spettatori incollati al video pari al 23.9% di share. Secondo posto per Rai1 con la la fiction 'Lea – Un Nuovo Giorno', vista da 4.830.000 spettatori pari al 21.1% di share (primo episodio dalle 21.39 alle 22.36 con 4.886.000 spettatori il 19.3%, il secondo dalle 22.36 alle 23.32 con 4.773.000 spettatori con il 23.3% di share). Medaglia di bronzo per 'Stasera Tutto è Possibile' su Rai2, seguito da 1.437.000 spettatori pari al 7.6% di share.

Gli ascolti TV per le altre reti sono: 'Grease' su Italia 1 con 782.000 spettatori (3.3%), #Cartabianca su Rai3 con 1.080.000 spettatori (5.1%), 'Fuori dal Coro' su Rete 4 con 1.031.000 spettatori a.m. (5.7%), 'DiMartedì' su La7 con 1.593.000 spettatori e uno share del 7.3% (DiMartedì Più 523.000 spettatori – 6.4%), 'Italia’s got Talent' su Tv8 con 657.000 spettatori (2,9%), 'Il Vento del Perdono' sul Nove con 298.000 spettatori (1.3%).

Ascolti TV ieri 1 marzo 2022 nell'access prime time

Negli ascolti TV ieri 1 marzo 2022 per l'access prime time è invece Rai 1 a piazzarsi al primo posto con 'Soliti Ignoti – Il Ritorno', che raggiunge 5.165.000 spettatori con il 19.7%. Seguono 'Striscina la Notizina' su Canale 5 con una media di 4.416.000 spettatori con uno share del 17.4% e 'NCIS' su Italia 1 con 1.434.000 spettatori con il 5.5%. 'Stasera Italia' su Rete 4 ha ottenuto 1.228.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 1.092.000 (4.1%) nella seconda mentre 'Otto e Mezzo' su La7 è stato visto da 1.886.000 spettatori (7.2%).

Leggi anche:

Ucraina, "Guerra? Nato ha più colpe della Russia": ira su corrispondente Rai

Russia, c'è il rischio di una guerra civile. Putin teme l'effetto boomerang

Accordo Xi-Putin, tutto il gas alla Cina: maxi contratto con Gazprom è realtà