Ucraina, "Guerra? Nato ha più colpe della Russia": ira su corrispondente Rai

Marc Innaro, lo scivolone del corrispondente Rai a Mosca: "Non è stata la Russia, ma la Nato a...". Si smuovono Enrico Letta e Pd

Bufera negli studi della Rai. Il corrispondente da Mosca, Marc Innaro, si è lasciato andare con affermazioni che, in molti, hanno interpretato come una sorta di “giustificazione” per ciò che sta facendo Putin in Ucraina. “Basta guardare la cartina geografica per capire che, negli ultimi 30 anni, chi si è allargato non è stata la Russia, ma la Nato”, ha sostenuto durante uno Speciale Tg2.

Tg2, il direttore Sangiuliano prende le distanze da Marc Innaro

C’è da dire, però, che la Nato non ha coinvolto i Paesi attraverso spargimenti di sangue e distruzione, ma per libera adesione. Lo stesso direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, presente in studio, ha preso le distanze dalle dichiarazioni del corrispondente. La posizione di Sangiuliano, però, non è bastata a evitare il caos di polemiche sui social e la protesta del Pd, in particolare di Enrico Letta, che vuole un approfondimento in Vigilanza Rai.