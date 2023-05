Ascolti TV ieri 10 maggio 2023: Gentili con la Champions crolla sotto il 3%

Ascolti TV ieri 10 maggio 2023: Controcorrente chiude con 429mila spettatori per il 2,7% di share

TV8 stravince negli ascolti TV del mercoledì grazie alla partita Milan-Inter, valida per l'andata della semifinale di Champions League con 7.490.000 spettatori e il 33.1% di share. Canale 5 si accontenta del secondo posto con la fiction Luce dei Tuoi Occhi 2, che ha interessato 2.641.000 spettatori pari al 13.8% di share. Solo terza Rai1 con la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2023, seguita da 1.702.000 spettatori pari al 10%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 10 maggio 2023 per le altre reti: Cuori e Delitti su Rai2 con 623.000 spettatori (2.9%), Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma su Italia 1 con 1.009.000 spettatori (5.7%), Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.762.000 spettatori (9.4%), Controcorrente Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 429.000 spettatori (2.7%), Atlantide su La7 con 352.000 spettatori (2.4%), The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo sul Nove con 326 .000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV ieri 10 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 si riprende il primo posto negli ascolti TV ieri 10 maggio 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che arriva a 4.214.000 spettatori con il 20.4% di share. Affari Tuoi ottiene 4.342.000 spettatori con il 18.6% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.048.000 spettatori (13.1%), NCIS su Italia 1 con 1.227.000 spettatori (5.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.229.000 spettatori (5.8%), Stasera Italia su Rete 4 con 723.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 433.000 spettatori (1.8%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.313.000 spettatori (5.8%).