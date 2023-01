Ascolti TV ieri 11 gennaio 2023: exploit di Chi l'ha visto con la Orlandi

Ascolti TV ieri 11 gennaio 2023: Controcorrente chiude con 614mila spettatori per il 4% di share

Canale 5 ottiene il primo posto negli ascolti TV di ieri sera con la partita Milan-Torino di Coppa Italia, che ha appassionato 4.005.000 di tifosi per il 20.1% di share. Seconda posizione per Meraviglie – Stelle d’Europa su Rai1 con 2.553.000 spettatori pari al 13.5% di share. Medaglia di bronzo per Chi l'ha visto? su Rai3 con 1.926.000 spettatori con il 10.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 11 gennaio 2023 per le altre reti: la prima puntata de La Porta Rossa 3 su Rai2 con 1.577.000 spettatori (8%), Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York su Italia 1 con 1.955.000 spettatori (10.1%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con 614.000 spettatori (4%), Atlantide Speciale su La7 con 505.000 spettatori (3.5%), Le mie regole dell’amore su TV8 con 521.000 spettatori (2.6%), Io che amo solo te sul Nove con 375.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 11 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 si piazza invece al primo posto negli ascolti TV ieri 11 gennaio 2023 ma nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che arriva a 4.701.000 spettatori con il 21.3% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 4.341.000 spettatori (20.1%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.629.000 spettatori (7.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.324.000 spettatori (6.1%), Stasera Italia su Rete 4 con 860.000 spettatori (4%) nella prima parte e 870.000 spettatori (3.9%) nella seconda e Otto e Mezzo su La7 con 1.461.000 spettatori (6.6%).