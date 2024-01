Ascolti tv, Del Debbio crolla al 6,3%. Formigli inizia male l'anno sotto il 5%

Ascolti tv ieri 11 gennaio 2024: Piazzapulita riparte dopo la pausa natalizia a 761mila spettatori per il 4,9% di share

Rai1 si piazza sul gradino più alto del podio negli ascolti tv con Doc Nelle tue mani 3 - Risvegli, che ha appassionato 5.113.000 spettatori pari al 26.9% di share. Segue Italia 1 con la partita Juventus-Frosinone per i quarti di finale di Coppa Italia, che ha incollato al video 3.145.000 spettatori con il 14.3% di share. Terzo posto per Terra amara su Canale 5 con 2.695.000 spettatori con il 14% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 11 gennaio 2024 per le altre reti: Cena con Delitto - Knives Out su Rai2 con 723.000 spettatori (3.7%), L'accusa su Rai3 con 488.000 spettatori (2.5%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con 968.000 spettatori (6.3%). Nella precedente puntata Paolo Del Debbio aveva ottenuto 1.080.000 spettatori (7.4%). Piazzapulita su La7 con 761.000 spettatori (4.9%). Nell'ultima puntata dell'anno scorso Corrado Formigli aveva chiuso con 608.000 spettatori (3.4%). Quelle brave ragazze 2 su TV8 con 389.000 spettatori (1.8%), Giacobazzi - Noi mille volti e una bugia sul Nove con 392.000 spettatori (2.1%).