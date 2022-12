Ascolti TV ieri 12 dicembre 2022: crollo per Report, stabile Quarta Repubblica

Ascolti TV ieri 12 dicembre 2022: il programma condotto da Ranucci chiude con 1.65 milioni di spettatori per il 9% di share

Canale 5 stravince negli ascolti TV con il Grande Fratello Vip 7, che ha appassionato 2.854.000 spettatori pari al 22.8% di share. Il Campione vale a Rai1 il secondo posto con 2.365.000 spettatori pari al 13.2% di share. Report su Rai3 si piazza in terza posizione con 1.665.000 spettatori con il 9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 12 dicembre 2022 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 1.240.000 spettatori (6.5%), Renegades: Commando d’assalto su Italia 1 con 1.191.000 spettatori (6.4%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 855.000 spettatori (5.8%), Grey’s Anatomy su La7 con 439.000 spettatori (2.5%), la quinta stagione di Gomorra – La Serie su TV8 con 539.000 spettatori (2.8%), Gli Stivali di Babbo Natale sul Nove con 508.000 spettatori (2.7%).

Ascolti TV ieri 12 dicembre 2022 nell'access prime time

Rai1 riconquista la vetta negli ascolti TV ieri 12 dicembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raccoglie 4.089.000 spettatori con il 18.6% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 4.564.000 spettatori (20.8%), NCIS su Italia 1 con 1.236.000 spettatori (5.6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.464.000 spettatori (6.8%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.024.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 971.000 spettatori (4.4%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.866.000 spettatori (8.4%).