Ascolti tv, Fazio torna e sfiora il 10% di share con Zendaya

Ascolti tv ieri 14 aprile 2024: Dritto e Rovescio scende a 856mila spettatori per il 6,6% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv con la replica di Makari, che ha incollato al video 2.394.000 spettatori pari al 14.9% di share. Secondo posto per Lo show dei record su Canale 5 con 2.027.000 spettatori pari al 13.9% di share. Sul gradino più basso del podio abbiamo Che tempo che fa sul Nove con ospite la star di Euphoria e Dune, Zendaya, 1.835.000 spettatori con il 9.5% nella prima parte e 1.206.000 spettatori con il 9.8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo. La scorsa settimana il "best off" del programma condotto da Fabio Fazio aveva ottenuto 828.000 spettatori (4.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 14 aprile 2024 per le altre reti: 911 su Rai2 con 855.000 spettatori (4.6%), Indovina chi viene a cena su Rai3 con 936.000 spettatori (5.1%), Jurassic World - Il regno distrutto su Italia 1 con 926.000 spettatori (5.7%), Dritto e rovescio su Rete 4 con 758.000 spettatori (5.6%). La scorsa domenica Paolo Del Debbio aveva raggiunto 856.000 spettatori (6.6%). Churchill su La7 con 329.000 spettatori (1.9%), Zona Rossa su TV8 con 338.000 spettatori (1.9%).