Ascolti tv, il ritorno in Rai di Chiambretti è un flop. Esordio sotto il 4%

Ascolti tv ieri 14 maggio 2024: Donne sull’orlo di una crisi di nervi debutta con 608mila spettatori per il 3.7% di share

Piero Chiambretti è tornato ufficialmente in Rai a oltre 20 anni dall'ultima volta. Il conduttore ieri è infatti andato in onda in prima serata su Rai3 con un nuovo format chiamato Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Lo show, come si intuisce facilmente dal nome, è dedicato al genere femminile e alle sue molteplici sfaccettature.

Per quanto riguarda gli ascolti tv, la prima puntata di Donne sull'orlo di una crisi di nervi ha raggiunto risultati di poco superiori a film non esattamente di grande interesse per il pubblico. Chiambretti esordisce infatti con 608.000 spettatori pari al 3.7% di share. Settimana scorsa Villetta con ospiti segnava 582.000 spettatori (2.8%) e quella precedente Tra due mondi aveva chiuso con 636.000 spettatori (3.2%).

L'ultimo programma condotto da Piero Chiambretti sulla rete pubblica è stato Chiambretti c'è su Rai2 dal 2001 al 2003. Negli anni successivi si è spostato su La7 con Markette - Tutto fa brodo e poi a Mediaset con Chiambretti Night, in onda prima su Italia 1 e poi su Canale 5. Sempre sulla rete del biscione ha condotto Chiambretti Muzik Show, Chiambretti Supermarket, oltre a Striscia la notizia, Grand Hotel Chiambretti e Matrix Chiambretti.

Nel 2018 debutta su Rete 4 con #CR4 – La Repubblica delle donne, seguito da Tiki Taka – La repubblica del pallone su Italia 1 e La TV dei 100 e uno su Canale 5.