Ascolti TV ieri 15 agosto 2022: Rai1 stacca Canale 5, sale Report

Ascolti TV ieri 15 agosto 2022: l'approfondimento condotto da Ranucci ottiene 577mila spettatori per il 5,09% di share

Rai1 è prima negli ascolti TV di ferragosto con il film Immenhof – L’avventura di un’estate, che ha incollato al video 2.028.000 telespettatori per il 17,99% di share. Canale 5 si piazza al secondo posto con la replica di D’IVA, visa però da appena 882.000 telespettatori per il 9,06% di share. Italia 1 è sul gradino più basso del podio con Chicago PD, visto da 970.000 telespettatori per l'8,21% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 15 agosto 2022 per le altre reti: gli Europei di Monaco 2022 di nuoto su Rai2 con 841.000 (7,19%), Lo squalo su Rete 4 con che 661.000 telespettatori (6,10%), Report su Rai3 con 577.000 spettatori e il 5,09% di share (presentazione 526.000 telespettatori - 4,35%), Operazione sottoveste su La7 con 491.000 telespettatori (4,39%), Gomorra – La serie su TV8 con 331.000 telespettatori (2,9%), le repliche de Il contadino cerca moglie sul Nove con 191.000 telespettatori (1,9%).

Ascolti TV ieri 15 agosto 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma prima anche per gli ascolti TV ieri 15 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, visto da 2.760.000 telespettatori per uno share del 22,95%. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 1.426.000 telespettatori (12,02%), Blob su Rai3 con 473.000 (4,26%) e Viaggio in Italia con 558.000 spettatori (4,91%), NCIS: New Orleans su Italia 1 con 643.000 telespettatori (5,47%), Tempesta d’amore su Rete 4 con 605.000 telespettatori (5,24%), Uozzap! Comic su La7 con 304.000 telespettatori (2,57%), Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 361.000 telespettatori (3,1%) e Deal With It sul Nove con 198.000 telespettatori (1,7%).