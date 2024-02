Ascolti tv, Dritto e Rovescio crolla senza Del Debbio. Con Vitonuovo al 4,8%

Ascolti tv ieri 15 febbraio 2024: Vitonuovo sostituisce Del Debbio e Dritto e Rovescio cale a 723mila spettatori per il 4,8% di share

Rai1 vince negli ascolti tv del giovedì con Doc Nelle tue mani, che ha appassionato 4.877.000 spettatori pari al 25.8% di share. Secondo posto per Canale 5 con Terra amara, che ha incollato al video 2.917.000 spettatori con il 15.4% di share. Le Iene presentano - Inside su Italia 1 si piazza terzo con 1.069.000 spettatori con il 7.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 15 febbraio 2024 per le altre reti: Creed - Nato per combattere su Rai2 con 447.000 spettatori (2.4%), Splendida cornice su Rai3 con 744.000 spettatori (4%), la partita Milan-Rennes di Europa League su TV8 con 1.423.000 spettatori (6.7%), Dritto e rovescio su Rete 4 con 723.000 spettatori (4.8%). Il talk ieri sera è stato condotto da Marcello Vinonuovo per un "problema di salute" di Paolo Del Debbio, che invece nella settimana precedente a Sanremo aveva chiuso a 938.000 spettatori (6.4%). Piazzapulita su La7 con 656.000 spettatori (4.4%). Prima del Festival, Corrado Formigli aveva ottenuto 823.000 spettatori (5.5%). Only Fun Comico Show sul Nove con 561.000 spettatori (2.8%).