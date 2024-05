Ascolti tv, la Coppa Italia rallenta tutti. Sciarelli e Giordano in calo

Ascolti tv ieri 15 maggio 2024: scendono sia Chi l'ha visto? (9,6%) sia Fuori dal Coro (5.2%)

Canale 5 stravince negli ascolti tv con la finale di Coppa Italia Juventus-Atalanta, che ha incollato al video 7.176.000 spettatori con il 33.8% di share. Segue poi Rai1 con Il bodyguard e la principessa, che ha appassionato 2.419.000 telespettatori per l'11.98% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 arriva a 1.740.000 spettatori pari al 9.6% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva interessato 1.582.000 spettatori pari al 10% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 15 maggio 2024 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 979.000 spettatori (5.1%), Il principe cerca moglie su Italia 1 con 1.237.000 spettatori (6.4%), Fuori dal coro su Rete 4 con 789.000 spettatori (5.2%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva chiuso con 774.000 spettatori (5.7%). Vajont su La7 con 564.000 spettatori (2.8%), Radio Italia Live 2024 su TV8 con 527.000 spettatori (2.9%), Il contadino cerca moglie - I protagonisti sul Nove con 268.000 spettatori (1.3%).