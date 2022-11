Ascolti TV ieri 15 novembre 2022: DiMartedì batte Cartabianca e Fuori dal Coro

Ascolto TV ieri 15 novembre 2022: il talk di Floris chiude con 1.25 milioni di spettatori e il 7,4% di share

La seconda puntata della fiction Esterno Notte vale il primo posto negli ascolti TV per Rai1 grazie a 2.776.000 spettatori pari al 15.7%. Medaglia d'argento su Canale 5 il film Attraverso i miei Occhi, visto da 2.187.000 spettatori pari al 13.1% di share. Le Iene su Italia 1 è terzo con 1.291.000 spettatori pari al 9.8% di share.

Per quanto riguardda gli ascolti TV ieri 15 novembre 2022 per le altre reti: Il Collegio 7 su Rai2 con 914.000 spettatori pari al (5.6%), CartaBianca su Rai3 con 1.044.000 spettatori (6.3%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un am di 955.000 spettatori (6.7%), diMartedì su La7 con 1.254.000 spettatori (7.4%), la prima puntata di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? su TV8 con 268.000 spettatori (1.5%) e Only Fun – Comico Show sul Nove con 459 .000 spettatori (2.5%).

Ascolti TV ieri 15 novembre 2022 nell'access prime time

Rai1 mantiene la vetta anche negli ascolti TV ieri 15 novembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raccoglie 4.751.000 spettatori con il 22% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.682.000 spettatori (17.1%), NCIS su Italia 1 con 1.173.000 spettatori (5.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.382.000 spettatori (6.5%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.147.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 1.012.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.923.000 spettatori (8.9%).