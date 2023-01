Ascolti TV ieri 16 gennaio 2023: Boss in Incognito è terzo, stabile Report

Ascolti TV ieri 16 gennaio 2023: Quarta Repubblica chiude con 842mila spettatori per il 5,4% di share

Canale 5 è primo negli ascolti TV del lunedì con il Grande Fratello VIP, visto da 2.570.000 spettatori pari al 19.7% di share. Secondo posto per la terza puntata de Il Nostro Generale su Rai1, che ha appassionato 3.500.000 spettatori pari al 18.8% di share. Medaglia di bronzo a sorpresa per Boss in Incognito su Rai2 con 1.479.000 spettatori pari all'8.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 16 gennaio 2023 per le altre reti: Fast & Furious 6 su Italia 1 con 1.099.000 spettatori (6.1%), Report su Rai3 con 1.483.000 spettatori (7.4%) e Report Plus con 973.000 spettatori (6.1%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m di 842.000 spettatori (5.4%), Giovanni Falcone su La7 con 404.000 spettatori (2.1%), Zlatan su TV8 con 482.000 spettatori (2.5%) e Matteo Messina Denaro – Il Superlatitante sul Nove con 187.000 spettatori (0.9%).

Ascolti TV ieri 16 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 si ritrova al primo posto negli ascolti TV ieri 16 gennaio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raggiunge 4.801.000 spettatori con il 21.6% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.866.000 spettatori (17.5%), NCIS su Italia 1 con 1.386.000 spettatori (6.2%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.640.000 spettatori (7.5%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.009.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 997.000 spettatori (4.5%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.746.000 spettatori (7.8%).