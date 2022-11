Ascolti TV ieri 16 novembre 2022: vince l'Italia anche senza Mondiali

Ascolti TV ieri 16 novembre 2022: Chi l'ha visto chiude al terzo posto con 2.1 milioni di spettatori per il 13,3% di share

Rai1 stravince negli ascolti TV di mercoledì con l'amichevole Albania-Italia, che ha attirato 4.412.000 di tifosi pari al 21.6% di share. Medaglia d'argento per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 2.169.000 spettatori pari ad uno share del 13.3% di share. Terzo posto per Canale 5 con A Star is Born, che ha emozionato 1.830.000 spettatori pari al 12.3% di share.

Ruby – Il Terzo Uomo a Dallas su Rai2 1.198.000 spettatori pari al 6.3% di share, Chiedimi se sono Felice su Italia 1 con 1.246.000 spettatori (6.8%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con 619.000 spettatori (4.4%), Atlantide su La7 con 528.000 spettatori (2.9%), X Factor su TV8 con 370.000 spettatori (2,5%), The Imitation Game sul Nove con 355.000 spettatori (2.1%).

Ascolti TV ieri 16 novembre 2022 nell'access prime time

Canale 5 con Striscia la Notizia registra per gli ascolti TV ieri 16 novembre 2022 nell'access prime time una media di 3.706.000 spettatori con uno share del 17.2%. Seguono sulle altre reti: Tg2 Post su Rai2 con 940.000 spettatori (4,3%), NCIS su Italia 1 con 1.336.000 spettatori (6.2%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.479.000 spettatori (7%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.107.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 1.006.000 spettatori (4.6%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.594.000 spettatori (7.4%).