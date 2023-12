Ascolti tv, Verissimo batte Domenica In con l'inedito di Al Bano per Sanremo

Ascolti tv ieri 17 dicembre 2023: Domenica In si ferma a 2.16 milioni di spettatori (18,3%)

Verissimo vince la sfida degli ascolti tv con Domenica In. Per la puntata di ieri Silvia Toffanin ha portato in studio la coppia di Striscia la Notizia formata da Ezio Greggio - Enzo Iacchetti, oltre a Elettra Lamborghini, Federica Panicucci e Raz Degan, che ha presentato per la prima volta la fidanzata Cindy. Al Bano invece insieme alla figlia Romina Carrisi, oggi in dolce attesa, ha cantato per la prima volta la canzone scartata da Amadeus per Sanremo 2024.

Il programma di Canale 5 ieri raggiunge quindi 2.467.000 spettatori (21%) nella prima parte e 2.200.000 spettatori (16.7%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. La scorsa settimana aveva chiuso con 2.567.000 spettatori (21%) nella prima parte e 2.465.000 spettatori (17.7%) nella seconda parte.

Domenica In invece ha risposto con Pio e Amadeo, Anna Oxa e soprattutto Wanda Nara, che ha parlato della sua malattia. Mara Venier su Rai1 ottiene ieri 2.351.000 spettatori (18.1%) nella prima parte, 2.163.000 spettatori (18.3%) nella seconda parte e 1.898.000 spettatori (16.6%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. La scosa domenica invece aveva interessato 2.845.000 spettatori (21.3%) nella prima parte, 2.318.000 spettatori (19.4%) nella seconda parte e 2.008.000 spettatori (16.8%) nell’ultima parte.

In Mezz'Ora sale invece negli ascolti tv a 925.000 spettatori (7%) nella prima parte e 626.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte denominata ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. La scorsa settimana Monica Maggioni era arrivata a 720.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 603.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte.