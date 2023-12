Domenica In, Fedez: "Il dolore a volte ti fa pensare a gesti estremi"

Fedez si racconta a Domenica In: "Il dolore a volte è talmente forte che pensi pure a gesti estremi per mettervi fine"

Fedez torna a parlare di depressione e salute mentale a Domenica In dopo la polemica con Morgan a X Factor che ha portato all'allontamento dal programma del frontam dei Bluvertigo. Intervistato da Mara Venier, il marito di Chiara Ferragni ha raccontato dei suoi progetti solidali ma anche di famiglia: "Se oggi sono ancora qua e non sono andato oltre è per la mia famiglia, il dolore a volte è talmente forte che pensi pure a dei gesti estremi per mettervi fine…”, ha detto il rapper commosso portando al pianto anche la conduttrice.

"Sto meglio ma l’ultima volta ho avuto paura. - ha continuato Fedez - A volte trascuriamo la mente, ma è una prerogativa importante. Sono tante le persone che soffrono di salute mentale, se ne parla troppo poco- Dopo Sanremo ho avuto un rebound e ho dovuto abbandonare tutti i farmaci. Non riuscivo a distinguere i sogni dalla realtà, sudori freddi".

"Non avevo più farmaci che mi supportavano e sono entrato in una depressione profonda, - continua il rapper - ne sono uscito grazie all’aiuto di specialisti. In Italia seguire questi percorsi è un privilegio, è assurdo. La salute mentale non può essere un privilegio per pochi. Il mio desiderio è di tornare in tour”.

Durante l'intervista non poteva mancare una domanda sul matrimonio con l'influencer Chiara Ferragni: "Siamo molto diversi ma ci sono delle cose fondamentali che ci uniscono, una scala di valori e l’intesa al livello intimo, che mi hanno subito fatto pensare che era la persona giusta con cui fare famiglia".

Fedez è poi ritornato sull'operazione al pancreas e alle numerose emorragie che ha dovuto affrontare: "Adesso sto bene, ho un po’ di acciacchini ma sto bene. L’ultima volta ho preso abbastanza paura ma si va avanti, per fortuna. Sono stati molto bravi i medici che si sono accorti che avevo avuto un principio ischemico allo stomaco". La malattia ti ha fatto paura? Chiede Mara Vanier: “Certo, tutt’ora è tanta. A 34 anni ne ho viste un po’… E poi c’è il corpo da una parte e la mente dall’altra. Non bisogna trascurare la mente, vanno di pari passo con il corpo, a volte la mente è una prerogativa più importante".