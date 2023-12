Ascolti tv, Blasi batte Belén e Fedez. Toffanin vola al 23% e batte Venier

Ascolti tv ieri 3 dicembre 2023: Domenica In nonostante la coppia Belen-Fedez si piazza dietro con 2.87 milioni di spettatori per il 21,5% di share

Domenica In nonostante i grandi ospiti perde la sfida con Verissimo. Ieri hanno infatti partecipato alla puntata Belen Rodriguez, che ha parlato della fine del matrimonio con Stefano De Martino, e Fedez, che si è lasciato andare con un abbraccio a Mara Venier parlando di depressione.

Domenica In ottiene quindi 2.876.000 spettatori (21.5%) nella prima parte, 2.311.000 spettatori (19.6%) nella seconda parte e 1.842.000 spettatori (15.3%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. La scorsa settimana aveva chiuso con 2.696.000 spettatori (19%) nella prima parte, 2.176.000 spettatori (15.9%) nella seconda parte.

Silvia Toffanin vince la sfida con Rai1 grazie alla presenza di Ilary Blasi, che ha parlato del docufilm Unica di cui è protagonista e della rottura con l'orami ex marito Francesco Totti. Il programma di Canale 5 ha infatti intrattenuto 2.891.000 spettatori (23.6%) nella prima parte e 2.555.000 spettatori (18.4%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. La scorsa domenica aveva convinto 2.583.000 spettatori (18.3%) nella prima parte e 2.491.000 spettatori (15.7%) nella seconda parte.

In Mezz'Ora registra segnali importanti con 958.000 spettatori (7.2%) nella prima parte e 620.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte chiamata "Il Mondo di In Mezz’Ora". La scorsa settimana Monica Maggioni aveva chiuso 843.000 spettatori per il 5.9% di share (Il Mondo di In Mezz’Ora: 605.000 – 4.5%).