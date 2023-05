Ascolti TV ieri 17 maggio 2023: Bonaccini fa volare la Gentili

Ascolti TV ieri 17 maggio 2023: Controcorrente arriva a 836mila spettatori per il 5,9% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV con l’ultima puntata della fiction Luce dei Tuoi Occhi 2, che ha appassionato 2.957.000 spettatori pari al 18.1% di share. Seconda posizione per Chi l’ha Visto? su Rai3, che ottiene 1.972.000 spettatori pari al 12% di share. Medaglia di bronzo per The Help su Rai1 con 1.834.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 17 maggio 2023 per le altre reti: la sesta stagione di The Good Doctor su Rai2 con 996.000 spettatori (5.4%), Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo su Italia 1 con 953.000 spettatori (6.6%), Controcorrente su Rete 4 con un a.m. di 836.000 spettatori (5.9%), Sacrificate Cassino! su La7 con 537.000 spettatori (3.2%), Monuments Man su TV8 con 336.000 spettatori (2%), Brick Mansions sul Nove con 334.000 spettatori (1.9%).

Ascolti TV ieri 17 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 17 maggio 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che arriva a 4.418.000 spettatori con il 22.4% di share. Affari Tuoi ottiene 4.525.000 spettatori con il 22.7% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.485.000 spettatori (17.5%), NCIS su Italia 1 con 1.293.000 spettatori (6.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.468.000 spettatori (7.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 788.000 spettatori (4%) nella prima parte e 678.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.526.000 spettatori (7.6%).