Ascolti tv, De Girolamo perde la scommessa Corona. Flop per Avanti popolo

Ascolti tv ieri 17 ottobre 2023: nonostante la grande attesa, De Girolamo non è riuscita a interessare il pubblico

C'era grande attesa per la seconda puntata di Avanti popolo, il nuovo programma di Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo. Ieri infatti hanno partecipato al programma il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, ma soprattutto Fabrizio Corona con le sue rivelazioni sullo scandalo calcioscommesse.

Alla fine il re dei paparazzi non ha portato le prove tanto attese ma non ha mancato di fare altri nomi. Addirittura Corona ha dichiarato a Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che lo ha incontrato per consegnarli il Tapiro d'Oro, di essere stato censurato dalla Rai.

De Girolamo non è però riuscita a creare quell'attesa tale da farla schizzare in alto negli ascolti tv come in realtà molti avevano preventivato dato il clamore mediatico sul caso scommesse. Avanti Popolo infatti ieri segna 742.000 spettatori per il 4.3% di share. Nella prima puntata aveva invece registrato 574.000 spettatori (3.6%)