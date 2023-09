Ascolti tv, Domenica In parte con il freno a mano. Niente botto per Venier

Ascolti tv ieri 17 settembre 2023: per Mara Venier potrebbe essere l'ultima edizione del programma. Al suo posto potrebbe arrivare Alberto Matano

Ieri 17 settembre 2023 è iniziata ufficialmente la nuova stagione di Domenica In, che potrebbe essere l'ultima alla conduzione per Mara Venier. Il programma di Rai1 ha esordito con 2.088.000 spettatori (17.6%) nella prima parte (dalle 14.15 alle 15.35), 1.583.000 spettatori (15%) nella seconda parte (dalle 15.40 alle 16.52) e 1.282.000 spettatori (13.2%) nella terza parte (16.56 alle 17.10).

Domenica In quindi non può dire di avere iniziato con il botto la nuova edizione ma comunque in linea con i numeri dell'anno scorso. Nella prima puntata del 2022 aveva chiuso con 2.188.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 1.882.000 spettatori (16.5%) nella seconda parte suddivisi tra una presentazione di 5 minuti con 2.195.000 spettatori (17.8%) e Saluti di Mara di 7 minuti con 1.894.000 (19.8%).

Maria Venier ha lasciato intendere che dopo 15 anni potrebbe lasciare il programma. Tra i suoi possibili sostituiti si parla di Alberto Matano ma anche di Alessia Marcuzzi e Barbara D'Urso. In merito all'attuale conduttore di La vita in diretta, Venier ha così commentato la sua candidatura al settimanale Gente: "Potrebbe essere la persona giusta".